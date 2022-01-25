Киев подтвердил готовность всех участников встречи в «нормандском формате»

Все участники предстоящей встречи в «нормандском формате» на уровне политических советников подтвердили свое присутствие. Об этом сообщил в эфире канала ICTV глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Это очень мощный сигнал, что наконец-то удалось разблокировать „нормандский формат“ и он будет происходить в реальности. Все представители подтвердили свое участие», — сказал Ермак.

Ермак выразил надежду, что на встрече 26 января в Париже Франция и Германия займут активную позицию.

«Я считаю, что мы с партнерами будем едины в нашей позиции, поэтому я считаю, что мы будем иметь возможность говорить о режиме прекращения огня, который очень важен», — сказал глава офиса президента Украины.

Он напомнил, что ранее Киев предложил включить в процесс верификации режима прекращения огня представителей Франции и Германии. По мнению Ермака, это «логично и реально» и он надеется на «конструктивные переговоры».

Украинский чиновник также высказался за обсуждение всех пунктов списка минских договоренностей, поскольку «украинская сторона имеет четкие ответы <…> по каждому пункту и готова их отстаивать».

В «нормандскую четверку» входят Украина, Россия, Германия и Франция. Такой формат существует уже несколько лет. Главная цель этого союза — найти решение для окончания конфликта в Донбассе.

В 2015–2016 годах стороны пришли к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений, подписали Минские соглашения, но в полном объеме они не выполняются.