Мир 04 апреля 2024, 22:15 Киев подтвердил гибель более 30 штурмовиков в Запорожской области в ноябре 2023 года СБУ: более 30 штурмовиков погибли 5 месяцев назад из-за взлома телефона Официальное интернет-представительство президента Украины

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Гибель более 30 военнослужащих 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ признал начальник департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк. В интервью агентству Укринформ чиновник заявил, что ЧП произошло из-за взлома телефона.

«В ходе расследования одной из атак, во время которой погибло более 30 наших военнослужащих, мы нашли, что на одно из устройств <…> пришло сообщение о конкретной дате и месте построения военнослужащих, куда в дальнейшем и прилетела ракета», — заявил Витюк.

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Начальник департамента отметил, что это могло произойти из-за взлома телефона и фишинговой рассылки.

Российские войска нанесли ракетный удар по скоплению личного состава ВСУ во время награждения в селе Заречном Запорожской области в начале ноября 2023 года. Солдаты обвинили в этом командование. В результате удара погибли лучшие бойцы 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и высокопоставленные офицеры.