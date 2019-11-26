«Киев пляшет под дудку США». Депутат Госдумы ответил на заявление Украины о закачивании транзитного газа

Украина заявила о закачивании транзитного газа в свои хранилища Подробнее

По информации «Царьграда» депутат отметил, что России необходимо обратить внимание на обещание украинских властей и обратиться с заявлением к европейским партнерам. Чепа убежден, что им необходимо знать о подобных высказываниях «Нафтогаза».

«Киев пляшет под дудку США, которым выгодно разрушить газовый контракт и остановить „Северный поток — 2“, чтобы не было поставок в Европу и через украинские ГТС. США плевать на Украину, им на всех плевать. Лишь бы осуществлять поставки сжиженного природного газа из США. Это их главная задача», — пояснил он.

Ранее исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко подчеркнул, что в следующем году «Нафтогаз» начнет закачку российского транзитного газа в подземные хранилища. По его словам, это произойдет, если Москва и Киев не подпишут транзитный договор.