Киев пересмотрел сроки приостановки импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии

По данным издания, из-за пандемии коронавируса Киев ограничил импорт электроэнергии из стран, которые не являются членами Энергетического сообщества.

Изначально планировалось, что ограничение пропускной способности по маршрутам Россия — Украина, Белоруссия — Украина и обратно будет установлено с 10 апреля по 24 мая. Однако график изменился. Крайнее число — 30 апреля.