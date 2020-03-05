Киев передал список из 200 человек для обмена с Донбассом

«Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся», — процитировала главу государства его пресс-служба.

По словам Зеленского, украинские власти не знают, в каком конкретно регионе находится тот или иной человек. Но «мы вернем этих людей, мы, безусловно, хотим этого», добавил он.

Некоторые люди из списка в настоящее время могли уже умереть, заявил Зеленский. Киев хочет вернуть их тела. О том, когда планируется новый обмен пленными, неизвестно.

Также, по словам президента, в дополнение к трем зонам разведения войск, о которых стороны конфликта договорились в 2019 году, обсуждаются еще три точки разведения.

4 марта на Украине сменилось правительство. Верховная рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, возглавлявшего кабмин в течение полугода. Новым премьер-министром стал Денис Шмыгаль.