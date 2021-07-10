Киев озвучил условия для переговоров по Донбассу

Украинская сторона продолжит переговоры по Донбассу в Трехсторонней контактной группе, если из обсуждения выйдет представительница ДНР Майя Пирогова. Об этом заявил член украинской делегации Денис Казанский.

«Это позиция украинской делегации, которая четко заявила, что Украина не будет вести переговоры, пока есть этот человек. Ее (Пирогову. — прим. ред.) приводят ради провокаций. Наша позиция очень проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить», — сказал Казанский в эфире телеканала «Наш».

Ранее представители украинской стороны ушли с заседания во время отчета политической подгруппы. Причиной стало присутствие на встрече Пироговой. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о срыве заседания.

Украина уже не первый раз просит исключить Пирогову из переговорного процесса. Об этом в апреле говорил глава делегации страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин просил украинскую сторону не усугублять ситуацию в Донбассе.