Киев ответил на обвинения Лукашенко в навязывании новых выборов

Днем 16 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил перед своими сторонниками в центре Минска. Он заявил, что не намерен подавать в отставку и проводить новые выборы, а также обвинил соседние страны в давлении.

«Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина… приказывают провести нам новые выборы», — сказал политик.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского назвали это неправдой, «сознательным нагнетанием» и «сознательным провокационным поведением».

«При чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?» — сказано в сообщении.

В администрации Зеленского добавили, что Украина «уважает и географические, и политические границы каждой нации» и не вмешивается в выборы. При этом «ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан», подчеркнули в Киеве.

Также украинские власти обратились к белорусскому государству с призывом «уважать право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу. И на политическую зрелость».