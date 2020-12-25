Киев ответил Лукашенко на слова о «террористах с тоннами оружия»

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о перевозке оружия террористами с территории Украины это очередная попытка запугать граждан. С таким заявлением выступил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он подчеркнул, что ведомство категорически отвергает очередные инсинуации белорусского лидера.

«Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об „оружии из Украины“, четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа», — привело цитату Николенко УНИАН.

Представитель украинского МИД отметил, что Киев никогда не рассматривал соседнюю страну в качестве врага. Кроме того, там всегда осуждали все проявления терроризма.

Как напомнило РИА ФАН, в СМИ появилась информация о восьми задержанных участниках террористической группы в Гродненской области. Их обвинили в поджоге дома милиционера и взрыве автомобиля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что группировка «тоннами» везла оружие с Украины и готовилась к проведению массовых терактов.

Он отметил, что есть еще ряд радикальных групп, которые планируют попасть в Белоруссию из России, Польши, Литвы и Украины. Все они находятся на жестком контроле силовых структур республики.

После прошедших выборов президента в Белоруссии начались несанкционированные акции сторонников оппозиции. Участники протеста не согласились с победой действующего лидера страны и вышли на улицы. Акции перерастали в беспорядки, в которых пострадали, как оппозиционеры, так и силовики. Мероприятия проходят до сих пор. На самые крупные акции участники собираются по воскресеньям.