Киев оценил сроки вынесения решений по искам к России по MH17

Украинские власти ожидают, что Международный суд ООН вынесет решение по иску к России в 2023 году. Слушания по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе растянутся на весь 2021 год, заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

В 2017 году Украина подала иск против России в Международный суд ООН, требуя признать, что Москва «спровоцировала и поддерживает вооруженное восстание на востоке Украины». В иске сказано, что это нарушает принципы международного права, включая Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма.

Также Украина обвинила РФ в нарушении Конвенции о ликвидации расовой дискриминации из-за референдума в Крыму. По мнению Киева, он «проходил в обстановке насилия и запугивания в отношении нерусских этнических групп».

Суд по делу о крушении MH17 начался в Нидерландах в марте 2020 года. Малайзийский Boeing был сбит в Донбассе в июле 2014 года. По версии следствия, ракету выпустили из российского комплекса «Бук».

Енин напомнил, что исходя из календаря судебных заседаний, на слушания по MH17 «отведен почти весь 2021 год».

«Совместная следственная группа продолжает работать, и мы не можем исключать вынесения дополнительных обвинений», — рассказал он телеканалу «Украина 24».

Говоря о слушаниях в Международном суде ООН, замминистра сообщил, что там решение должны вынести до конца 2023 года.