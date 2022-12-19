Мир 19 декабря 2022, 16:48 Киев отправит на подконтрольные ВСУ территории поезд Святого Николая Поезд Святого Николая отправили из Киева на подконтрольные ВСУ территории РИА «Новости»

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Железнодорожный перевозчик Украины совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) отправил на подконтрольные украинским боевикам территории поезд Святого Николая с подарками. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныця».

Пока неизвестно, каким образом состав доберется по адресам из-за перебоев с электричеством. Также непонятно, что за подарки погрузили в состав и кому они предназначены.

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В поездке принимают участие театральные коллективы, которые на остановках покажут представления для всех желающих. Сцену оборудовали в одном из вагонов.

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