В Минских соглашениях не определены границы ДНР и ЛНР.

«Что касается ДНР, то республика изначально была провозглашена в рамках административных границ бывшей Донецкой области Украины», — рассказал Корнилов.

Закон о государственной границе приняли в ДНР Подробнее

Этот вопрос зафиксирован в Декларации о провозглашении и во всех учредительных документах. Теперь же просто принят закон для закрепления нормы, существовавшей с первого дня образования ДНР.

Корнилов сомневается, что принятие этого закона повлияет на предстоящие переговоры в «нормандском формате».

«Я не думаю, что на Украине настолько глупые переговорщики, чтобы они стали муссировать этот факт. Если кто-то на Украине станет возмущаться, мол, почему ДНР расширяет свои границы, тем самым они признают сам факт существования ДНР», — отметил Корнилов.

По его мнению, украинцы не такие идиоты, чтобы что-либо говорить по этой теме. При этом политолог допускает, что в Киеве «найдутся и такие».