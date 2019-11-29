Киев откажется от претензий по закону о госгранице в ДНР — политолог
В Минских соглашениях не определены границы ДНР и ЛНР.
«Что касается ДНР, то республика изначально была провозглашена в рамках административных границ бывшей Донецкой области Украины», — рассказал Корнилов.
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Этот вопрос зафиксирован в Декларации о провозглашении и во всех учредительных документах. Теперь же просто принят закон для закрепления нормы, существовавшей с первого дня образования ДНР.
Корнилов сомневается, что принятие этого закона повлияет на предстоящие переговоры в «нормандском формате».
«Я не думаю, что на Украине настолько глупые переговорщики, чтобы они стали муссировать этот факт. Если кто-то на Украине станет возмущаться, мол, почему ДНР расширяет свои границы, тем самым они признают сам факт существования ДНР», — отметил Корнилов.
По его мнению, украинцы не такие идиоты, чтобы что-либо говорить по этой теме. При этом политолог допускает, что в Киеве «найдутся и такие».