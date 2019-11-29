  • Киев откажется от претензий по закону о госгранице в ДНР — политолог

    29 ноября 2019, 17:52

    Алена Макаренко

    Парламент ДНР принял закон об установлении госграницы самопровозглашенной республики в пределах области. Эти меры не противоречат Минским соглашениям. Об этом заявил политолог, общественный деятель Владимир Корнилов, сообщило ИА Nation News.

    В Минских соглашениях не определены границы ДНР и ЛНР.

    «Что касается ДНР, то республика изначально была провозглашена в рамках административных границ бывшей Донецкой области Украины», — рассказал Корнилов.

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    Этот вопрос зафиксирован в Декларации о провозглашении и во всех учредительных документах. Теперь же просто принят закон для закрепления нормы, существовавшей с первого дня образования ДНР.

    Корнилов сомневается, что принятие этого закона повлияет на предстоящие переговоры в «нормандском формате».

    «Я не думаю, что на Украине настолько глупые переговорщики, чтобы они стали муссировать этот факт. Если кто-то на Украине станет возмущаться, мол, почему ДНР расширяет свои границы, тем самым они признают сам факт существования ДНР», — отметил Корнилов.

    По его мнению, украинцы не такие идиоты, чтобы что-либо говорить по этой теме. При этом политолог допускает, что в Киеве «найдутся и такие».