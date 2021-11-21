Киев обвинил Путина в проверке Запада на прочность

Президент России Владимир Путин играет с Западом в шахматы, перемещая технику и вооруженные силы вдоль границы Украины. США и европейские страны должны привлечь Кремль к ответственности за любую новую агрессию.

Об этом в интервью изданию The Washington Post во время визита в США заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Он проверяет единство Европейского союза, единство союзников по НАТО, он проверяет наше общество, украинцев, он проверяет Польшу и страны Балтии», — сказал Резников.

Он отказался уточнять, какой запрос о дополнительной военной помощи сделал в Пентагон и обсуждать подробности личных переговоров со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Резников подчеркнул, что обе стороны пришли к одним и тем же выводам о ситуации на российско-украинской границе.

Глава Минобороны США Ллойд Остин перед встречей с Резниковым сообщил, что Вашингтон не понимает причин происходящего на границе между странами. Министр признался, что не совсем уверен в том, что задумал Кремль, но Пентагон внимательно следит за ситуацией.

Ранее американские СМИ со ссылкой на разведку сообщали, что Россия готовит военное вторжение на территорию Украины. Прозвучали также призывы заранее принять экономические и военные меры для сдерживания Москвы.