В документе подписи со стороны Киева поставили не официальные лица, а второй президент Украины Леонид Кучма. Несмотря на имевшийся у него мандат спецпредставителя Киева, он расписывался как частное лицо.

«У него на переговорах был мандат спецпредставителя Киева, однако он подписывал соглашения не в этом статусе. Так что юридических обязательств Украины в части минских соглашений действительно нет», — сказал Неменский.

Такой трюк бывшего украинского лидера сейчас позволяет стране не соблюдать условия договоренностей, достигнутых в ходе «Минска-1» и «Минска-2».

В то же время Украина заинтересована в сохранении минских соглашений, отметила «Политика Сегодня». Антироссийские санкции привязаны именно к ним. Поэтому власти Украины продолжат только делать вид, что участвуют в минском переговорном процессе. Неменский уверен, что можно даже не ждать каких-либо положительных изменений в данном вопросе.