    26 июня 2020, 17:48

    Киев обойдет минские соглашения из-за хода Кучмы

    Алена Макаренко

    Украина формально не несет ответственности за соблюдение договоренностей, заключенных на минских переговорах по Донбассу. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский. Его процитировало издание «Украина.ру».
    Киев обойдет минские соглашения из-за хода Кучмы

    В документе подписи со стороны Киева поставили не официальные лица, а второй президент Украины Леонид Кучма. Несмотря на имевшийся у него мандат спецпредставителя Киева, он расписывался как частное лицо.

    «У него на переговорах был мандат спецпредставителя Киева, однако он подписывал соглашения не в этом статусе. Так что юридических обязательств Украины в части минских соглашений действительно нет», — сказал Неменский.

    Такой трюк бывшего украинского лидера сейчас позволяет стране не соблюдать условия договоренностей, достигнутых в ходе «Минска-1» и «Минска-2».

    В то же время Украина заинтересована в сохранении минских соглашений, отметила «Политика Сегодня». Антироссийские санкции привязаны именно к ним. Поэтому власти Украины продолжат только делать вид, что участвуют в минском переговорном процессе. Неменский уверен, что можно даже не ждать каких-либо положительных изменений в данном вопросе.