Мир 10 июня 2023, 00:29 Киев объяснил, почему не обнародует данные о потерях ВСУ Замминистра обороны Маляр: Киев не дает данные о потерях ВСУ из-за информационной войны РИА «Новости»

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Замминистра обороны Украины Анна Маляр объяснила, почему Киев не обнародует данные о потерях ВСУ. В своем Telegram-канале она объяснила это информационной войной между Россией и Украиной.

Чем больше есть информации о противнике в открытом доступе, тем проще предсказать его возможности и планы, объяснила Маляр.

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«Нынешние войны происходят в двух измерениях: реальном и информационном. В информационном пространстве бои не менее ожесточенные. И в них тоже есть определенные задачи, правила и законы», — написала замминистра.

Министр обороны России Сергей Шойгу на этой неделе сообщил, что украинские силы за три дня потеряли до 3715 человек. В пресс-службе президента США назвали такие потери ожидаемыми.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что мужество российских солдат и правильная организация войск сорвала все попытки ВСУ перейти в наступление.