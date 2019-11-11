Киев: «нормандская четверка» встретится в конце ноября

Эти даты названы предварительными.

Глава МИД Украины обвинил Россию в срыве саммита в «нормандском формате» Подробнее

«Если встреча не состоится в эти даты, то до конца года лидеры не смогут собраться, а возможно не соберутся в этом формате уже никогда», — отметило издание.

По информации украинских журналистов, встреча на высшем уровне планируется, но постоянно отодвигается. Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил: Киев рассматривает привлечения к вопросу решения проблем в нормандском формате миротворческую миссию ООН.

Обозреватели издания отметили, что в офисе Зеленского в качестве плана Б рассматривают вариант «строить стену и замораживать конфликт». По данным группы «Рейтинг» такое решение вопроса по Донбассу поддерживает примерно треть украинцев.

Планом А, по свидетельству источника в офисе Зеленского, для украинских властей является намерение «перестать стрелять, развести войска, провести выборы».