  • Киев: «нормандская четверка» встретится в конце ноября

    11 ноября 2019, 00:28

    Светлана Степанова

    Власти Украины сообщили о том, что встреча «нормандской четверки» может произойти либо 24, либо 26 ноября. Подробности опубликовало издание «Зеркало недели», сославшись на источник в офисе президента страны.
    Киев: «нормандская четверка» встретится в конце ноября

    Эти даты названы предварительными.

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    «Если встреча не состоится в эти даты, то до конца года лидеры не смогут собраться, а возможно не соберутся в этом формате уже никогда», — отметило издание.

    По информации украинских журналистов, встреча на высшем уровне планируется, но постоянно отодвигается. Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил: Киев рассматривает привлечения к вопросу решения проблем в нормандском формате миротворческую миссию ООН.

    Обозреватели издания отметили, что в офисе Зеленского в качестве плана Б рассматривают вариант «строить стену и замораживать конфликт». По данным группы «Рейтинг» такое решение вопроса по Донбассу поддерживает примерно треть украинцев.

    Планом А, по свидетельству источника в офисе Зеленского, для украинских властей является намерение «перестать стрелять, развести войска, провести выборы».