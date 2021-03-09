Киев не смог подтвердить выдачу бизнесмена Коломойского США. Видео

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не дала однозначного ответа на вопрос о выдаче Вашингтону предпринимателя Игоря Коломойского, против которого в США началось расследование по уголовным делам по отмыванию денег.

Вопрос ей был задан в интервью на YouTube канале «Бацман».

«Посмотрим. <…> Я же не гадалка, будет как будет. Мы же стоим за интересы государства и каждого украинца. <…> Давайте смотреть, как будут развиваться дела», — сказала она в интервью на YouTube канале «Бацман».

Введенные против Коломойского американские санкции в СМИ сочли переданной из-за океана черной меткой президенту Украины Владимиру Зеленскому.