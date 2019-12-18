Киев не смог договориться об обмене пленными с Донбассом

Власти Украины и самопровозглашенных республик на переговорах в Минске не смогли договориться об обмене пленными, сообщила представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова.

По ее словам, украинская сторона настаивает на проведении обмена в несколько этапов.

«Только что закончился первый этап переговоров рабочей группы. Украинская сторона намеренно затягивает процесс обсуждения и выполнения решений, закреплённых в итоговом документе после встречи лидеров „нормандского формата“ в Париже», — сообщила она в Facebook.

Она напомнила, что Киев пытается использовать те же механизмы по растягиванию переговоров, что и в 2017 году, а в прошлый раз «это не привело ни к каким результатам».