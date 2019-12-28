Киев не пустил журналистов на обмен пленными с Донбассом

Пресс-центр Операции объединенных сил отказал украинским журналистам в аккредитации на обмен пленными между Киевом и Донбассом, который состоится в воскресенье, 29 декабря. Об этом сообщил спикер штаба Виталий Саранцев.

«Работа прессы на данном мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы работать, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем — даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решения принимают не в штабе ООС», — приводит заявление Саранцева РИА «Новости».

Спикер штаба также добавил, что все стримы, которые «там по возможности сделают», и видео пообещал предоставить офис президента Украины. «Максимально быстро они все передадут и нам, и вам», — отметил Саранцев.

Ранее стало известно, что Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными. Мероприятие пройдет 29 декабря. По предварительным данным, самопровозглашенная ДНР должна передать 55 человек, Киев, со своей стороны, вернет республике — 87.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце 2017 года. Тогда стороны договорись продолжить процесс.