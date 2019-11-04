Киев не поддержал ДНР в разведении сил в Петровском

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) запустили ракетницу белого цвета, что означает готовность к разведению сил в Петровском. В Киеве назвали сигнал провокацией.

Как сообщил «Интерфакс», ополченцы подали сигнал о готовности к разведению сил на последнем пилотном участке на линии соприкосновения. Если бы в течение часа со стороны украинских силовиков была пущена зеленая ракета, стороны смогли бы приступить к разведению. Однако ответа на данный момент не последовало.

Источник фото: РИА «Новости»

Между тем представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) написали в Facebook, что запуск ракеты белого цвета станет провокацией, поскольку ополченцы «не соблюдают минские соглашения и взятые на себя обязательства в трехсторонней контактной группе». Как отметили в СЦКК, последнее нарушение режима прекращения огня в пределах участка № 3 «Петровское» зафиксировано 30 октября.

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Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова ранее объявляла, что разведение сил в Петровском начнется 4 ноября. Президент Владимир Зеленский подтверждал эту дату, но с условием, что перед разведением режим прекращения огня не будет нарушаться в течение недели.

Украина проводит военную операцию на юго-востоке страны с апреля 2014 года. Киев сражается с самопровозглашенными республиками ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота.