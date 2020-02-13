Киев не планирует выполнять Минские соглашения — мнение эксперта
18 февраля состоится заседание Совбеза ООН по теме исполнения Минских соглашений. Инициатором проведения встречи выступила Россия. Александр Дудчак, политолог, объяснил в эфире радио Sputnik, почему Киев не собирается выполнять свои обязательства.
Политолог считает, что Украина не выполняет обязательства Минских соглашений, так как ей не разрешают «старшие товарищи». Их устраивает вялотекущий конфликт в Донбассе, интенсивность которого можно регулировать. Он уверен, что горячая точка на границе с Россией устраивает любую администрацию США.
«Выполнение Минских соглашений опасно для всех легенд и мифов о Майдане», — говорит Дудчак.