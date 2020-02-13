Политолог считает, что Украина не выполняет обязательства Минских соглашений, так как ей не разрешают «старшие товарищи». Их устраивает вялотекущий конфликт в Донбассе, интенсивность которого можно регулировать. Он уверен, что горячая точка на границе с Россией устраивает любую администрацию США.

«Выполнение Минских соглашений опасно для всех легенд и мифов о Майдане», — говорит Дудчак.