Киев не намерен забирать оставшиеся в крымских портах корабли

По данным издания, после того, как полуостров вошел в состав России в 2014 году, в крымских портах осталось свыше 30 украинских кораблей и вспомогательных судов. Киев не реагировал на предложения Москвы забрать их. И сейчас министр обороны Украины заявил, что в стратегии страны такого сценария нет.

Что касается трех кораблей, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе прошлой осенью, то Загороднюк заверил, что сейчас идут переговоры по их возвращению.