Киев не исключил ввод миротворческих войск ОБСЕ в Донбасс

В Донбасс могут ввести миротворцев ОБСЕ. Киев обратил внимание на «беспрецедентную возможность» мандата организации и решил ее изучить. Не исключено, что на такой вариант согласится «та сторона».

Вице-премьер страны и министр по вопросам реинтеграции так называемых временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заметил, что ОБСЕ никогда не пользовалась таким правом. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

«Изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. <…> Но формально, юридически это возможно», — заметил Резников.

При том, что ОБСЕ обладает правом на ввод своих миротворческих войск, такого «никогда в жизни не было». Миротворцы, предположил министр, могут оказаться вариантом, который устроит «ту сторону».

Украина уже озвучивала подобную идею, однако речь шла о миротворческих силах ООН. Киев считает, что у миссии должен быть широкий мандат, а разместить ее следует по всему региону — до границы с РФ.

Президент России Владимир Путин не был против введения миротворцев ООН на юго-восток Украины, но заметил, что располагаться миссия должна на линии соприкосновения.