Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа из России

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге для журналистов заявил, что новый газовый контракт с Россией должен отвечать двум условиям. Его необходимо заключить по европейским правилам, и он будет долгосрочным, так как это вопрос безопасности.

Гончарук подчеркнул, что Киев и Москва обсуждают только вопрос продления транзита газа в Евросоюз. Отдельные переговоры о покупке российского газа не ведутся, пишет РИА «Новости».

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В частности, Украина настаивает на продлении контракта по европейским правилам — на более длительный срок. Все остальное является вопросом переговоров.

«Два условия, на которых стоит украинская сторона. Первое — это европейские правила. Второе — это вопрос долгосрочного транзита, потому что это вопрос безопасности. Все остальное — это вопрос переговоров между коммерческими субъектами, компаниями», — заявил Гончарук.

Поступившее от «Газпрома» предложение продлить контракт или заключить новый сроком на год со взаимным отказом от претензий глава Минэнерго Украины Алексей Оржель назвал неприемлемым. Документ был отправлены «Нафтогазу» 18 ноября. Украинская компания в ответ предложила продолжить переговоры в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

При этом, в ходе трехсторонних консультаций России, Украины и Еврокомиссии, которые ведутся с середины прошлого года, конкретных решений принято так и не было.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что времени на заключение договора осталось мало. Как ранее предупреждал президент России Владимир Путин, риск прекращения поставок существует из-за того, что Украина взяла на себя обязательства перед Европой, а не Россией.