Мир 27 декабря 2022, 23:52 Киев назвал слова Орбана о мире на Украине политической близорукостью МИД Украины назвал слова премьера Венгрии Орбана о мире политической близорукостью YouTube

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Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о пире на Украине и влиянии США показывает его собственную политическую близорукость. Такое заявление сделали в украинском министерстве иностранных дел.

«Заявления премьер-министра Венгрии демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, который противостоит российской агрессии, а также его собственную политическую близорукость. Ведь поражение Украины в войне, к которой Виктор Орбан косвенно призывает, привело бы к прямой угрозе российской агрессии для Венгрии и венгров», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Украины.

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Орбану посоветовали использовать связи с Москвой, чтобы убедить ее «прекратить агрессию» против Украины и вывести армию с ее территории.

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Ранее венгерский премьер заявил, что мир на Украине зависит от влияния США. Пока Штаты поддерживают Украину деньгами и оружием, страна будет воевать. Мир наступит, когда американцы этого захотят, уверен Орбан. Украинский конфликт затянулся и стал опасен.