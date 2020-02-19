Глава российской дипмиссии в ООН Василий Небензя во вторник заявил, что официальные лица на Украине не настроены выполнять минские соглашения. Такой вывод можно сделать потому, что они делают заявлении, противоречащие положениям договоренностей.

«На волну саботажа „Минска“ настроены многие влиятельные украинские чиновники, уже открыто противоречащие декларировавшийся президентом Зеленским в Париже „политической воле“ к урегулированию. Одной воли, правда, недостаточно», — сказал Небензя.

Он подчеркнул, что нужны конкретные шаги для решения конфликта в Донбассе. Заседание в Совбезе ООН было посвящено Украине.

Дипломат напомнил, что бойцы ВСУ постоянно пытаются занять позиции ополченцев в так называемых серых зонах. Там вообще не должно быть военных — ни с одной, ни с другой стороны. А также не стоит пытаться подменить минские договорённости «другими форматами, например, „нормандским“, который создавался как раз для реализации минских соглашений», добавил Небензя.