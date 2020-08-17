Киев направит в Ливан гуманитарную помощь
Киев выделит более 300 тысяч долларов на гуманитарную помощь пострадавшим в результате взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт правительства Украины.
По данным издания, деньги пойдут на закупку, доставку и передачу лекарств, медицинских изделий и пшеничной муки ливанской стороне.
Уточняется, что взрыв в бейрутском порту произошел 4 августа. В результате большая часть города оказалась разрушенной. Свыше 160 человек погибли, около пяти тысяч получили ранения.