Киев направит в Ливан гуманитарную помощь

По данным издания, деньги пойдут на закупку, доставку и передачу лекарств, медицинских изделий и пшеничной муки ливанской стороне.

Уточняется, что взрыв в бейрутском порту произошел 4 августа. В результате большая часть города оказалась разрушенной. Свыше 160 человек погибли, около пяти тысяч получили ранения.