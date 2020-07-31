Киев направил ноту протеста из-за отправки помощи в Донбасс

Очередной конвой МЧС России доставил помощь жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР 30 июля. В украинском МИДе назвали перемещение грузов «незаконным», поскольку они шли через неподконтрольные Киеву пограничные пункты «Изварино» и «Успенка» и не сопровождались представителями Красного Креста.

Ведомство требует от России в дальнейшем при организации гуманитарных конвоев «придерживаться международного права, законодательства Украины и своих международных обязательств». Новые конвои, по данным украинской стороны, запланированы на 27 августа, 29 октября, 26 ноября и 17 декабря.

МЧС доставляет гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. С того времени из России прошло 97 колонн МЧС с 84 тысячами тонн гуманитарных грузов.