Киев надеется в 2023 году прекратить сотрудничество с МВФ

Глава ведомства призналась, что не хочет зависеть от траншей МВФ и выразила надежду на завершение программы с этой организацией. Сейчас украинское правительство продолжает переговоры с Международным валютным фондом по новой кредитной программе. Маркарова заметила, что она хороша, однако, по мнению министра, из нее следовало бы выйти, как только она закончится.

По данным информагентства, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с главой МВФ Роном ван Роденом положения очередной программы финансирования, которая рассчитана на три года.