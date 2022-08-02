Киев начал «обязательную эвакуацию» людей из ДНР

Украина начала «обязательную эвакуацию» с подконтрольных ей территорий Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук, передали в РИА «Новости».

Первый поезд с эвакуированными во вторник утром прибыл в город Кропивницкий.

«Началась обязательная эвакуация из Донетчины. <...> Женщины, дети, старики, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли», — написала вице-премьер на своей странице в Telegram.

Верещук также поблагодарила за помощь волонтеров и «международные организации».

Киев хочет эвакуировать людей из Донбасса до зимы, планируется вывезти 220 тысяч человек. Причина — отсутствие в регионе газоснабжения и надлежащего электроснабжения.

Верещук до этого заверила, что никого не будут переселять насильно. При этом, в случае, если человек от «обязательной эвакуации» откажется, он обязан подписать документ, что он оповещен о всех рисках и «несет персональную ответственность за свою жизнь».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении властей об обязательной эвакуации с подконтрольной ВСУ территории ДНР. По его словам, местные жители получат полную логистическую и финансовую поддержку.