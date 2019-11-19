Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вернулся к политике, которой придерживались власти страны в период президентства Петра Порошенко. По его словам, газопровод «Северный поток — 2» является политическим проектом и угрозой для энергетической безопасности всей Европы.

«Сегодня реализуется политический проект Российской Федерации Nord Stream 2, который, по нашему мнению, является угрозой для энергетической безопасности не только Украины, но и для энергетической безопасности всей Европы», — заявил украинский премьер.

Ранее он обсудил этот вопрос с председателем Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом. Сегодня ту же тему он поднял в разговоре с главой правительства Чехии Андреем Бабишем.

По словам Гончарука, демократическим странам следует объединиться против посягательств на их территориальную целостность.

«Для нас четкая позиция Чехии, как нашего партнера и союзника, является очень важной, мы уверены, что агрессор всегда должен получать отпор в виде санкций и других действий», — отметил Гончарук.