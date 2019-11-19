  • Киев начал настраивать Европу против «Северного потока — 2»

    19 ноября 2019, 21:49

    Ирина Нагайникова

    Украинские власти отговаривают страны Европы от сотрудничества по «Северному потоку — 2», называя газопровод «политическим проектом». Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на УНИАН.
    Киев начал настраивать Европу против «Северного потока — 2»

    Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вернулся к политике, которой придерживались власти страны в период президентства Петра Порошенко. По его словам, газопровод «Северный поток — 2» является политическим проектом и угрозой для энергетической безопасности всей Европы.

    «Сегодня реализуется политический проект Российской Федерации Nord Stream 2, который, по нашему мнению, является угрозой для энергетической безопасности не только Украины, но и для энергетической безопасности всей Европы», — заявил украинский премьер.

    Ранее он обсудил этот вопрос с председателем Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом. Сегодня ту же тему он поднял в разговоре с главой правительства Чехии Андреем Бабишем.

    По словам Гончарука, демократическим странам следует объединиться против посягательств на их территориальную целостность.

    «Для нас четкая позиция Чехии, как нашего партнера и союзника, является очень важной, мы уверены, что агрессор всегда должен получать отпор в виде санкций и других действий», — отметил Гончарук.