Киев купит турецкие дроны для патрулирования Черного моря
Киев планирует купить у Турции 48 ударных беспилотников для того, что патрулировать Черное море. Об этом сообщило издание «Акценты» со ссылкой на гендиректора украинской госкомпании по торговле оружием «Укрспецэскпорт» Вадима Ноздрила.
По данным портала «Политика сегодня», соглашение о покупки этой военной техники страны заключили еще в прошлом году. Уточняется, что дроны использовались во время военного конфликта в нагорном Карабахе. По некоторым данным, именно они переломили ход событий в сторону Азербайджана.