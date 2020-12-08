Киев купит турецкие дроны для патрулирования Черного моря

По данным портала «Политика сегодня», соглашение о покупки этой военной техники страны заключили еще в прошлом году. Уточняется, что дроны использовались во время военного конфликта в нагорном Карабахе. По некоторым данным, именно они переломили ход событий в сторону Азербайджана.