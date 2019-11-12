Полпред самопровозглашенной Донецкой Народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев избегает реальных шагов по возобновлению выплат пенсий жителям Донбасса, а также по погашению задолженности по зарплате перед работниками компании «Вода Донбасса» и железной дороги.

Встреча контактной группы и ее рабочих подгрупп прошла во вторник в Минске, пишет РИА «Новости».

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«Киев пока продолжает избегать реальных и действенных шагов по вопросам погашения задолженностей по заработным платам сотрудникам КП «Компания «Вода Донбасса» и железной дороги, а также по пенсиям гражданам республик», — приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Хотя, как добавила полпред ДНР, в 2015 году согласно пункту 8 Комплекса мер по выполнению минских соглашений власти Украины обязались самостоятельно либо при использовании международных механизмов возобновить выплаты, которые были заморожены ранее.

Также Никонорова выразила надежду, что украинские переговорщики, при содействии международных посредников, пересмотрят свою политику проведения переговоров в пользу добросовестного выполнения своих обязательств в сфере экономики.

С середины лета 2014 года Киев прекратил в Донбассе выплату пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы. На встречах экономической подгруппы по Донбассу в Минске обсуждается вопрос возобновления соцвыплат. Одно из предложений — выплачивать пенсии жителям ДНР и ЛНР через Международный комитет Красного Креста. Однако, как заявили в ДНР, эту инициативу Киев блокирует.