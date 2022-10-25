Улицы Киева и Одессы снова погрузились во тьму | 360°

Мир 25 октября 2022, 04:41 Улицы Киева и Одессы снова погрузились во тьму «Страна.ua»: Киев и Одесса погрузились во тьму из-за экономии электроэнергии РИА "Новости"

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Наружное освещение и вывески отключили в Киеве и Одессе в связи с экономией электроэнергии. С заходом солнца города погрузились во тьму, сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Крещатик и Подол в Киеве после отключения электроэнергии вечером 24 октября погрузились во тьму», — заявили журналисты.

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По их словам, улицы столицы освещают только включенные фары движущихся машин и работающие на дорогах светофоры. Аналогичная ситуация и в Одессе, где также перешли на режим экономии электроэнергии. В городе выключили все наружное освещение и вывески. Свет исходит лишь от автомобилей и из окон жилых домов.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о восстановлении подачи электроэнергии на территории страны, но призвал население и дальше придерживаться экономного потребления.

Ограничения ввели на Украине в связи с повреждением 40% энергетической инфраструктуры страны. Это произошло в результате обстрелов со стороны России. Жителей Украины предупредили об отключении света и призвали запастись продуктами и теплой одеждой.