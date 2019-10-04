Киев и Москва продолжат работу по обмену задержанных

Украине и России предстоит масштабная работа по передаче друг другу удерживаемых лиц. В Кремле заметили, что конечной целью должен стать обмен «всех на всех».

Москва давно дала понять, что рада осуществить исчерпывающий обмен. Об этом напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого процитировал «Интерфакс».

«Это должно быть окончательной целью. Все это зависит от готовности двух сторон», — сказал официальный представитель Кремля.

Он добавил, что «определенная работа в этом контексте» со стороны обоих государств продолжается.

МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными на следующей неделе Подробнее

Ранее в МИД Украины заявили о возможном проведении масштабного обмена, который намечен на следующую неделю. Приводить никаких подробностей глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко не стал.

СМИ уверяли, что новый этап обмена между странами может состояться после саммита «нормандской четверки». Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что список людей на передачу уже готовится.