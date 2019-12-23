Киев и Донбасс договорились обменяться удерживаемыми лицами до конца года

«Киев и Донбасс договорились об обмене пленными в формате „всех установленных на всех установленных“», — подчеркнул он.

Обсуждение контактной группы по Донбассу прошло в режиме видеоконференции. По словам Бориса Грызлова, удалось согласовать условия освобождения и обмена удерживаемыми. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила, что договоренности об обмене предусматривают гарантии Киева на отказ от уголовного преследования удерживаемых им лиц.

«На данный момент ведется работа по подготовке окончательного списка лиц и дате обмена», — подчеркнула она. Также она отметила, что ДНР намерена «продолжить переговоры с Киевом и добиться в кратчайшие сроки освобождения всех своих сторонников.

Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса закреплен в итоговом документе, который подписали участники «нормандской четверки» после саммита в Париже.