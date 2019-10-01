Киев и ДНР договорились о разведении войск на двух участках в Донбассе

СМИ: Украина подписала «формулу Штайнмайера» Подробнее

«Была достигнута договоренность о начале разведения войск — я всех поздравляю с началом, очень верим в это — разведения войск в Петровском и Золотом. Хочу успокоить, кстати, местное население. Я лично гарантирую, что вы будете защищены и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность», — сказал украинский лидер.

В качестве подтверждения своих слов Зеленский вспомнил успешное разведение военных в станице Луганской.

Кроме того, он отметил, что в скором времени будет подготовлен закон о предоставлении особого статуса ДНР и ЛНР. В документ планируют включить пункты из «формулы Штайнмайера».

«„Формула Штайнмайера“ должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет», — заявил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что скоро будет озвучена точная дата проведения саммита в «нормандском формате».

Владимир Зеленский подтвердил, что украинская сторона 1 октября подписала так называемую «формулу Штайнмайера». Документ предусматривает особый статус для самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик.

Донбасс должен получить временный особый статус в день голосования, после признания выборов состоявшимися закон станет постоянным.