Киев хотел использовать пленного ученого из Харькова против России

Освобожденный в результате обмена пленными житель Харькова Мехти Логунов рассказал, что дело о государственной измене против него было сфальсифицировано. По мнению 85-летнего ученого, его хотели использовать для провокации против России.

Результатом работы следователей, по словам Логунова, стал «единственный текстовый файл, где все несекретное».

Ученый добавил, что не является сотрудником ни российского главного разведуправления, ни ФСБ, передало РИА «Новости».

Первый с 2017 года обмен пленными в Донбассе состоялся 29 декабря. Украинские власти передали ДНР и ЛНР 124 человека, в том числе Логунова. В ответ самопровозглашенные республики освободили 76 человек.

Логунов был задержан Службой безопасности Украины летом 2017 года. Спустя год его признали виновным в государственной измене, приговорив к 12 годам заключения. По версии СБУ, подозреваемый собирал для Москвы информацию об украинском оборонном заказе, над которым работал один из научных центров Харькова.