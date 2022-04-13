Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов заявил, что киевская власть «кинула» своих бойцов в боях под Мариуполем. Об этом написал сайт Runews.

По словам эксперта, Киев хотел, чтобы солдаты героически погибли, защищая страну как в кино.

«Происходит то, что должно происходить. Люди не хотят умирать непонятно за что. Тем более, что многие из них считают, что собственные власти их просто кинули. Что, собственно, и произошло. Киев хотел, чтобы все эти бойцы погибли в Мариуполе, чтобы нарисовать страшную и героическую картину нового Сталинграда. Вот только с личным составом они не посоветовались, не спросили, готовы ли те героически умереть ради съемок этого кино», — сказал он.

Родионов также отметил, что они могли сдаться в плен намного раньше, а не ждать, когда закончится еда и боеприпасы. Кроме того, солдаты были напуганы рассказами о пытках в плену.