Важное 12 января 2023, 23:07 Киев начал готовить резолюцию ООН по спецтрибуналу против России РИА «Новости»

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Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев готовит проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о спецтрибунале в отношении России. В конце февраля возможно также рассмотреть резолюцию об урегулировании конфликта на основе предложений Украины, добавила она. Слова дипломата привел ТАСС.

«Я сегодня утром обсуждала с партнерами широкий круг вопросов, в том числе относительно специального трибунала», — отметила Джапарова.

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Однако главным приоритетом в Киеве считают обсуждение резолюции о мирной инициативе, утверждает замглавы МИД Украины. Резолюция «об ответственности» России может быть вынесена на обсуждение позднее, подытожила она.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небезя заявил, что западные страны не скрывают своего давления на Международный суд ООН в деле по событиям на Украине. Он назвал происходящее в организации «нахрапистой атакой Запада» на международное право. Речь идет о Конвенции о предотвращении геноцида, пояснил дипломат.