Киев готовит новые иски против Москвы: мнение Совфеда

Эксперт считает, что Украина заигралась. Она рассчитывает на то, что Запад снова будет ангажировать судебные разбирательства, которые ничем не оправданы. Но так будет не всегда.

Внешняя политика Украины такими темпами может добиться отказа России от торгово-экономического сотрудничества. Так как нет смысла работать с теми, кто все время хитрит и обманывает.

По словам Джабарова, иски будут длиться годами. И не факт, что нынешнее правительство дождется решения.