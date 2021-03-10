Киев доработал план урегулирования конфликта в Донбассе

Украинские политики доработали предложенный Францией и Германией план мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Сейчас Киев ждет его одобрения со стороны России. Если Москва не согласится, значит, она не хочет прекращения войны и наступления мира в регионе.

Об этом агентству «Укринформ» заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу „Минска“ (минских соглашений), соответствует нормам международного права…», — заявил Ермак во время онлайн-дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год».

Чиновник назвал предложенный план «очень мощным шагом», который, как он надеется, станет предметом обсуждения «через неделю-две» во время видеоконференции в «нормандском формате».

Несколькими днями ранее советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко сообщил, что Киев приготовился к выполнению мероприятий по «деоккупации» Донбасса. Решение о ее проведении должен принять президент республики Владимир Зеленский.