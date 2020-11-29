Киев допустил обмен пленными с Донбассом до конца года

«Еще нет. Это (информация о срыве обмена — прим.) — шантаж и манипуляция», — заявил он.

Арестович не исключает, что пленные вернутся к своим в последний момент, «за два часа до 9 декабря».

Ранее Арестович говорил, что взаимный обмен пленными между Киевом и Донбассом должен пройти до 24 декабря. Руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева обвинила власти в отсутствии шагов, направленных на осуществление данной процедуры. Она также назвала озвученную дату «полным абсурдом» и добавила, что не видела списков лиц для обмена. В ЛНР посчитали, что «диалог зашел в тупик».

Первый за два года обмен пленными состоялся в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской Народным республикам 124 человека. В ответ Донецк и Луганск вернули властям Украины 76 человек. После этого стартовала работа по формированию новых списков для обмена пленными.

Первый в 2020 году обмен пленными прошел 16 апреля. Киев передал ЛНР и ДНР 14 военных.

Для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, сформирована Трехсторонняя контактная группа. В нее входят представители Украины, ОБСЕ и России.