Зеленский объявил о создании кибервойск на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил в рамках стратегии кибербезопасности страны создать кибервойска. Такой указ опубликован на сайте офиса главы государства.

«Для достижения цели Украина сформирует систему действенной киберобороны путем образования в системе Министерства обороны Украины кибервойск и обеспечения их соответствующими финансовыми, кадровыми и техническими ресурсами для сдерживания вооруженной агрессии в киберпространстве и предоставление отпора агрессору», — говорится в документе.

Кроме того, Зеленский заявил о планах по поводу совместных военных учений с Западом. Два раза в год Украина собирается проводить общие маневры с подразделениями из стран НАТО. Предусмотрена материальная поддержка тех специалистов в сфере кибербезопасности, которые работают в военной отрасли, в правоохранительных органах или в госсекторе.

За последнее время ВСУ претерпели множество изменений. Новшества появились в эмблемах войск, в том числе и на генеральских погонах. В стране ввели новые воинские звания, военная отрасль на Украине всячески стимулируется государством.

Тем не менее, европейские лидеры не очень ждут Украину в составе НАТО. Президент Эстонии заявил, что сначала Киеву нужно уладить многие территориальные вопросы. Вступление в ЕС для Украины эстонский лидер допускает, но примерно лет через двадцать. За это время возможно разобраться, например, с предвзятой системой судов и многими другими проблемами. Пока же, по мнению президента Эстонии, вести дела с украинскими компаниями для европейцев чревато.