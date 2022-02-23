Киберспортсмены оплатили уборщице поездку в Киргизию

Кибеспортсмены оплатили уборщике поездку домой в Киргизию. В благодарность женщина привезла каждому из них по талисману. Об этом сообщил Sports.ru.

Менеджер команды Gambit Александр Щербаков рассказал, что в лагере для изучения программирования у них работает женщина по имени Гульбарчин. Ей не хватало средств, чтобы поехать на родину к детям. Она ждала лета, чтобы увидеться с семьей, и ребята сами предложили ей оплатить билет.

«Когда она приехала обратно, то привезла четыре литровых бутылки коньяка, который так и стоит на буткемпе у нас. А еще каждому — национальный талисман. Правда, я не знаю, как он правильно называется. Мы с ними выиграли Funspark ULTI 2021», — поделился менеджер.

Ранее художественные гимнастки сестры Аверины назвали свои любимые талисманы. Главным из них является президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Удачу сестрам приносит игрушечный сурикат. А у каждой спортсменки есть свои обереги, которые они не широкой публике не показывают.