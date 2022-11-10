Мир 10 ноября 2022, 15:38 Киберпространство назвали новой сферой ведения боевых действий Еврокомиссия: киберпространство стало новой сферой ведения боевых действий Unsplash

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Киберпространство является новой областью ведения боевых действий. Там нужно уметь защищаться, предвидеть и нападать. С таким заявлением выступил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщил ТАСС.

«Киберпространство — это новая сфера ведения боевых действий, где нужно уметь предвидеть, защищаться и нападать», — заявил он, представляя новую политику Евросоюза в сфере кибербезопасности.

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По его словам, ЕС намерен создавать системы раннего предупреждения кибернападений и защиты. В Евросоюзе займутся и обеспечением условий для независимости и технологического доминирования.

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Бретон добавил, что при переходе на производство электрических автомобилей в Европе ожидается потеря до 600 тысяч рабочих мест. В текущий момент в данном секторе задействованы 12,7 миллиона человек, это 6,6% от всей занятости в ЕС.