«Киберпартизаны» добавили новости о Тихановской в национальный архив Белоруссии

Сайт национального архива Белоруссии подвергся хакерской атаке. «Киберпартизаны» разместили там новости о политической деятельности бывшего кандидата на пост президента страны и действующего лидера оппозиции Светланы Тихановской.

Об этом сообщило РИА «Новости». На сайте появились новости и фотоснимки, которые рассказывают о встречах Светланы Тихановской с различными политиками Евросоюза, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Киберпартизаны» также разместили там ссылку на список граждан Белоруссии, которых арестовали во время или после выборов главы республики. Оппозиция не раз подчеркивала, что считает этих люде политическими заключенными, и требует их освобождения.

Кроме того, на сайте национального архива Белоруссии появился логотип «белорусских киберпартизан». Они атакуют государственные структуры страны уже не в первый раз. Хакеры начали действовать после выборов, в знак несогласия с их итогами.

Ранее Светлана Тихановская рассказала о своем разговоре с мужем, который сейчас арестован. Супруги смогли пообщаться впервые за четыре месяца. По телефону они обсудили личные вопросы, а также ситуацию в республике. Сергей Тихановский призвал свою жену быть жестче.

«Утро.ру» напомнило, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко утром 10 октября посетил СИЗО КГБ. Там он встретился с несколькими заключенными — Виктором Бабарико и его сыном, членом президиума Координационного совета Лилией Власовой и другими.