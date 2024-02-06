06 февраля 2024, 18:35
Киберэксперт Клименко заявил, что российская экономика устойчива к санкциям
Запад вряд ли сможет помешать России закупать чипы через другие страны после очередных санкций. Об этом радио Sputnik рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Он объяснил, что в России уже начали собственное производство, однако полностью отладить такой сложный технологический процесс в короткие сроки невозможно. Кроме того, останется возможность параллельного импорта. Эксперт подчеркнул, что российская экономика настолько адаптировалась к санкциям, что очередные ограничения уже не страшны.
Реклама
«Мир сравнивал всегда эффективность санкций через призму Ирана. А сейчас смотрят на то, что чисто документально на Россию наложено 16 тысяч санкций, на Иран — четыре тысячи, мы в этом абсолютный лидер. И при этом наш ВВП растет… Наша экономика уже вполне сформировалась, плюс партнеры», — подытожил Клименко.
Санкции
Реклама
Реклама