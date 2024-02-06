Мир 06 февраля 2024, 18:35 Киберэксперт Клименко заявил, что российская экономика устойчива к санкциям

Читать 360tv в

Запад вряд ли сможет помешать России закупать чипы через другие страны после очередных санкций. Об этом радио Sputnik рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Он объяснил, что в России уже начали собственное производство, однако полностью отладить такой сложный технологический процесс в короткие сроки невозможно. Кроме того, останется возможность параллельного импорта. Эксперт подчеркнул, что российская экономика настолько адаптировалась к санкциям, что очередные ограничения уже не страшны.

Реклама

«Мир сравнивал всегда эффективность санкций через призму Ирана. А сейчас смотрят на то, что чисто документально на Россию наложено 16 тысяч санкций, на Иран — четыре тысячи, мы в этом абсолютный лидер. И при этом наш ВВП растет… Наша экономика уже вполне сформировалась, плюс партнеры», — подытожил Клименко.

Авторы: