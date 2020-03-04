    04 марта 2020, 05:31

    Кибербезопасность Украины влетит США еще в 8 миллионов долларов

    Ирина Нагайникова

    Государственный департамент США сообщил о выделении дополнительных восьми миллионов долларов Украине для обеспечения кибербезопасности. Об этом сообщила газета «Известия».

    Госдеп уточнил, что восемь миллионов Украина получит сверх обещанных в 2017 году 10 миллионов долларов. Щедрую выплату Соединенные Штаты объяснили своей «неизменной приверженностью делу поддержки кибербезопасности».

    Кроме того, в течение четырех лет США вложат почти 40 миллионов долларов в развитие украинской киберсферы.

    В Госдепе отметили, что в поимке ряда киберпреступников с Украиной успешно сотрудничало американское ФБР.