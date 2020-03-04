Кибербезопасность Украины влетит США еще в 8 миллионов долларов

Госдеп уточнил, что восемь миллионов Украина получит сверх обещанных в 2017 году 10 миллионов долларов. Щедрую выплату Соединенные Штаты объяснили своей «неизменной приверженностью делу поддержки кибербезопасности».

Кроме того, в течение четырех лет США вложат почти 40 миллионов долларов в развитие украинской киберсферы.

В Госдепе отметили, что в поимке ряда киберпреступников с Украиной успешно сотрудничало американское ФБР.