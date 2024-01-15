Мир 15 января 2024, 18:38 Кибератаки нанесли миллиардный ущерб британской экономике в 2023 году Грант Шэппс: почти треть британского бизнеса подверглась кибератакам в 2023 году Unsplash

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Около трети британских предприятий подверглись кибератакам и киберугрозам в 2023 году. Об этом сообщил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс на пресс-конференции, которую транслировало издание The Independent.

«Общий ущерб, нанесенный экономике Великобритании, исчисляется миллиардами», — отметил министр.

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Шэппс возложил на Китай и Россию ответственность за значительную часть кибератак, от которых пострадал британский бизнес. Оба государства не раз опровергали подобные обвинения Запада, а российская сторона выражала готовность сотрудничать в сфере кибербезопасности.

По данным Совбеза РФ, в 2023 году иностранные спецслужбы регулярно предпринимали попытки кибератак на российскую инфраструктуру. Для этого заграничные спецслужбы взаимодействовали с международными преступными сообществами. Попыткам кибератак подвергались объекты госуправления, связи, энергетики, науки и образования, промышленности, транспорта и банковской сферы.