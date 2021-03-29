Байден продлил санкции против России за предполагаемые кибератаки на США

Президент США Джо Байден продлил еще на один год режим чрезвычайного положения и срок действия ряда санкций, в том числе против России. Речь идет об ограничениях, которые Америка ввела за предполагаемые кибератаки на страну.

Об этом сказано в уведомлении пресс-службой Белого дома. В нем Байден отметил, что кибератаки продолжают представлять для США «необычную и экстраординарную угрозу» национальной безопасности, внешней политики и экономики страны.

«По этой причине режим чрезвычайного положения, введенный 1 апреля 2015 года, должен сохраняться после 1 апреля 2021 года. <…> Следовательно… я продлеваю на 1 год режим чрезвычайного положения, введенный в соответствии с указом 13694», — процитировал ТАСС выдержку из документа.

В документе сказано, что речь идет также о сохранении мер, которые ввел другой указ — под номером 13757. За последние годы власти страны неоднократное его продлевали.

Впервые указ подписал Барак Обама, который занимал пост президента США в апреле 2015 года. Этот документ позволял Минфину страны вводить санкции против лиц, которые причастны к кибератакам — блокировать их активы в Америке и отсекать их от национальной банковской системы.

В конце 2016 года в указе появились новые положения — санкции распространили на лиц, которые находятся за пределами Америки и имеют отношение к «киберактивности», которая чревата «существенной угрозой для национальной безопасности, внешней политики, экономического благополучия или финансовой стабильности США» или нацелена на вмешательство в избирательные процессы и институты США и их подрыв.